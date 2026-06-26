Тунис — Нидерланды: онлайн-трансляция матча ЧМ-2026 началась

В эти минуты проходит матч 3-го тура группы F чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Туниса и Нидерландов. Команды играют на стадионе «Эрроухед» (Канзас-Сити, Миссури, США). В качестве главного арбитра выступает Катя Гарсия из Мексики. Стартовый свисток судьи прозвучал в 2:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

После двух туров группы F сборная Туниса не набрала ни одного очка и занимает четвёртое место. Нидерланды с четырьмя очками располагаются на первой строчке. На втором месте находится сборная Японии, у которой четыре очка, а на третьем — Швеция (три очка).