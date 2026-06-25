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Моуринью назвал лучшую проблему, с которой может столкнуться тренер

Моуринью назвал лучшую проблему, с которой может столкнуться тренер
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Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью поделился мнением о наиболее приятной проблеме, с которой может столкнуться специалист, работающий в клубе уровня «сливочных».

«Управление эго? Это лучшая проблема, с которой может столкнуться тренер! Лучшие футболисты — это также лучшая проблема, с которой может столкнуться тренер», — сказал Моуринью в видео на YouTube-канале Beast Mode On.

11 июня «Реал» объявил о назначении Моуринью на пост главного тренера. Португальский специалист возглавлял мадридский клуб с 2010 по 2013 год. Под его руководством команда выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

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