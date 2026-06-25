Игрок «Балтики» Варатынов: в следующем сезоне буду доволен повторением предыдущего

Защитник калининградской «Балтики» Сергей Варатынов поделился ожиданиями перед сезоном-2026/2027 Российской Премьер-Лиги.

— Конец сезона подпортил настроение. Допустили ненужные поражения, но играли достойно. Фортуна была не нашей стороне. Однако сезоном в целом доволен.

— Что ждёшь от следующего? У всех завышенные ожидания от вас.

— Точно знаю, что команда будет выходить с мыслями о победе. А по поводу завышенных ожиданий — не знаю, как пойдёт. Чем выше, тем лучше. Повторением прошедшего сезона буду доволен, — сказал Варатынов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В минувшем сезоне РПЛ «Балтика» заняла шестое место в турнирной таблице.