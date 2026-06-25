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«Я бы заковал его в цепи». Баэна — о возможном уходе Альвареса в «Барселону»

«Я бы заковал его в цепи». Баэна — о возможном уходе Альвареса в «Барселону»
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Нападающий мадридского «Атлетико» Алекс Баэна прокомментировал информацию о возможном переходе форварда Хулиана Альвареса в «Барселону». Ранее аргентинец публично попросил «матрасников» выставить его на трансфер.

«Я бы не стал продавать ни одного товарища по команде. С точки зрения клуба, я бы никогда не продал своих футболистов прямому сопернику.

АПЛ? Нет, моё мнение, — никуда. Пусть остаётся. Я бы заковал его в цепи, но по-человечески, если он хочет осуществить свою мечту, то что мы можем сделать с ним?» — приводит слова Баэны COPE.

Аргентинец играет за «матрасников» с лета 2024 года. В минувшем сезоне нападающий принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых отметился 20 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года.

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