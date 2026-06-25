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«Аль-Хиляль» хочет подписать Салаха с зарплатой € 60 млн за три года

«Аль-Хиляль» хочет подписать Салаха с зарплатой € 60 млн за три года
Мохамед Салах
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Саудовский «Аль-Хиляль» планирует предложить нападающему Мохамеду Салаху трёхлетний контракт с общим окладом € 60 млн. Клуб выделил эти средства на приглашение звёздного форварда, сообщает ESPN.

По данным источника, речь идёт о ежегодной зарплате в размере € 20 млн. Соглашение будет рассчитано до июня 2029 года с возможностью автоматического продления ещё на сезон — до июня 2030‑го на тех же финансовых условиях. Салах находится в статусе свободного агента после ухода из «Ливерпуля», что упрощает возможную сделку.

В минувшем сезоне 34‑летний египтянин провёл 41 матч, забил 12 голов и отдал 10 результативных передач. Сейчас он продолжает выступление за сборную Египта на чемпионате мира 2026 года. Следующий матч Египтянин проведёт с командой Ирана.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа G. 3-й тур
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