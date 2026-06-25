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«Манчестер Юнайтед» может подписать вратаря сборной Шотландии на ЧМ-2026 — The Sun

«Манчестер Юнайтед» может подписать вратаря сборной Шотландии на ЧМ-2026 — The Sun
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«Манчестер Юнайтед» может усилить вратарскую позицию участником чемпионата мира — 2026. Как сообщает издание The Sun, в сферу интересов клуба попал основной голкипер сборной Шотландии на ЧМ Ангус Ганн. По данным источника, «Юнайтед» ищет опытного вратаря на фоне планов по продаже голкиперов Андре Онана и Алтая Байындыра.

30-летний Ганн покинул «Ноттингем Форест» в статусе свободного агента, но выходил в стартовом составе во всех трёх матчах сборной Шотландии на чемпионате мира: с командами Гаити, Марокко и Бразилии. Отмечается, что Ганн прошёл через академию « Манчестер Сити», когда Джейсон Уилкокс, ныне спортивный директор «Юнайтед», был тренером, а затем — и главой академии «горожан».

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Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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