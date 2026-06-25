Mirror раскрыл, почему «Барселона» может выплатить «Ньюкаслу» ещё € 10 млн за Гордона

«Барселона» приняла два пункта для ускоренного перехода нападающего Энтони Гордона из «Ньюкасла», по которым сине-гранатовые могут выплатить «сорокам» ещё € 10 млн, помимо фиксированной суммы в € 70 млн. Об этом сообщает Sport.es со ссылкой на Mirror.

По информации источника, «Ньюкасл» может получить до € 5 млн в зависимости от титулов, которые способна выиграть «Барселона», пока за них выступает Гордон. Ещё € 5 млн «сороки» могут получить за определённую результативность нападающего.

Кроме того, «Ньюкасл» будет получать по € 1 млн за каждый сезон Гордона в каталонском клубе (контракт рассчитан до 2031 года) при условии, если он сыграет не менее 60% матчей.

Материалы по теме Гордон раскрыл, что ему сказал Рашфорд после перехода Энтони в «Барселону»

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: