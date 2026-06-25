Экс-спортдиректор «Торпедо» Ари рассказал, продолжит ли работать в российском футболе

Бывший спортивный директор московского «Торпедо» Ари ответил на вопрос о возможном продолжении карьеры в России. Экс-футболист «Спартака» и «Локомотива» занимал административную должность в «Торпедо» с декабря по август 2025 года. С октября 2025-го по май 2026-го бразилец работал в клубе в качестве аналитика.

— Останешься ли ты в российском футболе?

— Пока я только отдыхаю дома с семьёй, смотрю чемпионат мира. Но скоро я вернусь в Россию. Посмотрим, что будет, — сказал Ари в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Помимо «Спартака» и «Локомотива», в России Ари также выступал за «Краснодар», а в минувшем сезоне появился на поле в матче Фонбет Кубка России в составе медиафутбольного клуба «БроукБойз». На счету Ари две встречи за сборную России.