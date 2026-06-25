Палмер — о невызове на ЧМ-2026: не плачу из-за решения, которое не изменишь

Полузащитник «Челси» Коул Палмер впервые высказался о своём непопадании в заявку сборной Англии на чемпионат мира 2026 года. Главный тренер Томас Тухель не включил 24-летнего футболиста в состав, и это решение вызвало широкий резонанс.

«Этот сезон был не лучшим, но что есть, то есть. Я не плачу из-за решения, которое не изменишь, и, надеюсь, ребята пройдут весь путь. Если не буду ничем занят, то, конечно, посмотрю матчи», — цитирует Палмера Daily Mirror.

Футболист также сообщил, что впервые за несколько лет полноценно отдохнёт перед возвращением в «Челси», где команду возглавит Хаби Алонсо. Сезон-2025/2026 Палмер завершил с 14 голами и пятью голевыми передачами в 40 встречах.