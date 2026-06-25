Суперкомпьютер Opta оценил шансы сборной Шотландии на выход в плей-офф ЧМ-2026

Суперкомпьютер Opta оценил шансы сборной Шотландии на выход в плей-офф чемпионата мира 2026 года после матча с Бразилией (0:3) в 24,9%. Об этом сообщает аккаунт OptaJoe в социальной сети X.

Сборная Шотландии заняла третье место в турнирной таблице группы С. Команда набрала три очка за три встречи. Напомним, в плей-офф ЧМ-2026 выходят две лучшие сборные каждой группы, а также восемь команд, занявших третьи места.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).