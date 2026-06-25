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Sport.es раскрыл позицию «Реала» по Альваресу после его слов о желании покинуть «Атлетико»

Sport.es раскрыл позицию «Реала» по Альваресу после его слов о желании покинуть «Атлетико»
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Мадридский «Реал» продолжает наблюдать за ситуацией с Хулианом Альваресом, публично заявившим о желании покинуть мадридский «Атлетико», однако на текущий момент «Королевский клуб» не планирует предпринимать новую попытку приобрести 26-летнего форварда. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, «Реал» сосредоточился на других целях и следит за происходящим вокруг Альвареса «на расстоянии». В мадридской команде хотят увидеть, как будет действовать «Атлетико» после того, как выразил недовольство поведением аргентинца и «Барселоны», также заинтересованной в футболисте.

Ранее портал El Chiringuito сообщал об уверенности «Реала», что сине-гранатовые не смогут заплатить € 150 млн за переход Альвареса, которые предлагали «сливочные».

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