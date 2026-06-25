Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Им больше достаётся». Игрок «Балтики» Варатынов — о словах Талалаева про «любимчиков»

«Им больше достаётся». Игрок «Балтики» Варатынов — о словах Талалаева про «любимчиков»
Комментарии

Футболист «Балтики» Сергей Варатынов отреагировал на слова главного тренера калининградского клуба Андрея Талалаева о «любимчиках» наставника. Специалист выделил среди остальных членов команды защитника Мингияна Бевеева, а также полузащитников Андрея Менделя, Илью Петрова и Юрия Ковалёва.

Telegram-бот с персональными рекомендациями для вас по ЧМ-2026
Telegram-бот с персональными рекомендациями для вас по ЧМ-2026
Попробовать

— В недавнем интервью Андрей Талалаев признался, что у него есть любимчики в команде. Замечал?
— Он ко всем хорошо относится, никого не выделяет. В команде это незаметно, у нас хорошая атмосфера, он может со всеми пошутить. А обычно тем, кого больше любят, больше и достаётся (улыбается), — сказал Варатынов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В минувшем сезоне РПЛ «Балтика» заняла шестое место в турнирной таблице.

Материалы по теме
«У меня есть любимчики, но…» Талалаев объяснил короткий отпуск «сборников» из «Балтики»
Материалы по теме
«Недоросли и бездельники начинают на нас хайповать». Искренний Талалаев
Эксклюзив
«Недоросли и бездельники начинают на нас хайповать». Искренний Талалаев
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android