«Им больше достаётся». Игрок «Балтики» Варатынов — о словах Талалаева про «любимчиков»

Футболист «Балтики» Сергей Варатынов отреагировал на слова главного тренера калининградского клуба Андрея Талалаева о «любимчиках» наставника. Специалист выделил среди остальных членов команды защитника Мингияна Бевеева, а также полузащитников Андрея Менделя, Илью Петрова и Юрия Ковалёва.

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— В недавнем интервью Андрей Талалаев признался, что у него есть любимчики в команде. Замечал?

— Он ко всем хорошо относится, никого не выделяет. В команде это незаметно, у нас хорошая атмосфера, он может со всеми пошутить. А обычно тем, кого больше любят, больше и достаётся (улыбается), — сказал Варатынов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В минувшем сезоне РПЛ «Балтика» заняла шестое место в турнирной таблице.