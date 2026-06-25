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«Зенит» предложил € 15+5 млн за Аугусто из «Трабзонспора», переговоры ускорены — Тунджель

«Зенит» предложил € 15+5 млн за Аугусто из «Трабзонспора», переговоры ускорены — Тунджель
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«Зенит» предложил «Трабзонспору» € 15 млн в качестве фиксированной суммы плюс € 5 млн в виде бонусов за переход нападающего Фелипе Аугусто. На текущий момент это последняя обсуждаемая сумма между сторонами. Об этом сообщает аккаунт HT Spor со ссылкой на журналиста Хасана Тунджеля на странице в социальной сети X.

По информации источника, «Зенит» хочет подписать 22-летнего форварда как можно скорее в связи с началом тренировочного сбора. По этой причине сине-бело-голубые ускорили переговоры о трансфере.

Аугусто играет за «Трабзонспор» с лета 2025 года. За этот период нападающий принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых отметился 15 голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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