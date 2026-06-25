Кюрасао — Кот-д'Ивуар: стартовые составы команд на матч ЧМ по футболу — 2026

Сегодня, 25 июня, состоится матч группы E чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встретятся сборные Кюрасао и Кот-д'Ивуара. Команды будут играть на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии (Пенсильвания, США). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Гленном Нюбергом (Швеция). Начало игры — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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Стартовые составы команд.

Кюрасао: Ром, Бренет, Гаари, Обиспо, Флоранус, Фонвилл, Бакуна, Чонг, Комененсия, Бакуна, Локадия.

Кот-д'Ивуар: Фофана, Дуэ, Коссуну, Дьоманде, Опери, Кессье, Сангаре, Пепе, Диалло, Бонни, Дьоманд.

Сборная Кюрасао занимает четвёртое место в турнирной таблице группы E. Команда набрала одно очко за два матча. Кот-д'Ивуар находится на второй строчке, заработав три очка.

Групповой этап проводится с 11 по 27 июня: команды играют в один круг, проводя по три встречи. В плей-офф выходят две лучшие сборные каждой группы, а также восемь команд, занявших третьи места.