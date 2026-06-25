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Патрик Шик объявил о завершении карьеры в сборной Чехии в 30 лет

Патрик Шик объявил о завершении карьеры в сборной Чехии в 30 лет
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Нападающий Патрик Шик объявил о завершении карьеры в сборной Чехии. Ранее европейская команда не смогла выйти из группы А чемпионата мира по футболу 2026 года.

«Сегодня завершается моя глава в национальной команде. Это решение не было импульсивным и не пришло ко мне внезапно. Это идея, которую я вынашивал долгое время и над которой долго размышлял. Это был путь, полный эмоций, радости, разочарований, побед и трудных моментов. Я всегда старался отдавать все силы национальной команде и представлять нашу страну как можно лучше. Ухожу с гордостью за то, чего добился в футболке сборной. Но в то же время — с чувством, что чешский футбол гораздо, гораздо больше, чем он показывал в последние годы.

Нам нужно взглянуть правде в глаза и изменить ряд вещей, которые не работали в долгосрочной перспективе. Говорю это не из-за гнева или разочарования. Говорю это, потому что мне небезразличен чешский футбол. Спасибо всем болельщикам, товарищам по команде и людям, которые поддерживали меня всё это время. Для меня было честью носить чешскую футболку», — написал Шик в своём аккаунте в социальных сетях.

Форвард провёл 56 матчей за сборную Чехии, в которых забил 26 голов.

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