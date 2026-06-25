Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мостовой поделился прогнозом на матчи ЧМ Кюрасао — Кот-д'Ивуар и Эквадор — Германия

Мостовой поделился прогнозом на матчи ЧМ Кюрасао — Кот-д'Ивуар и Эквадор — Германия
Комментарии

Экс-футболист сборных СССР и России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матчей 3-го тура группы E чемпионата мира — 2026. В заключительном туре сборная Кюрасао сыграет с Кот-д'Ивуаром, а Эквадор встретится с командой Германии. Оба матча начнутся 25 июня в 23:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа E. 3-й тур
25 июня 2026, четверг. 23:00 МСК
Кюрасао
Не начался
Кот-д'Ивуар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа E. 3-й тур
25 июня 2026, четверг. 23:00 МСК
Эквадор
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Кюрасао — Кот-д'Ивуар: непростая игра для обеих команд. Ясно, что Кот-д'Ивуар немножко сильнее, но Кюрасао — это команда-сюрприз. Поэтому, думаю, или 1:2, или 1:1.

Эквадор — Германия — здесь схожая ситуация, потому что Германии ничего не надо. Думаю, Эквадор будет максимально заряжен, думаю [ счёт будет] 1:1», — сказал Мостовой в телеграм-канале.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Топ-события пятницы: Холанд против Мбаппе на ЧМ-2026, Россия — Турция и волейбол
Топ-события пятницы: Холанд против Мбаппе на ЧМ-2026, Россия — Турция и волейбол
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android