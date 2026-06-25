Мостовой поделился прогнозом на матчи ЧМ Кюрасао — Кот-д'Ивуар и Эквадор — Германия

Экс-футболист сборных СССР и России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матчей 3-го тура группы E чемпионата мира — 2026. В заключительном туре сборная Кюрасао сыграет с Кот-д'Ивуаром, а Эквадор встретится с командой Германии. Оба матча начнутся 25 июня в 23:00 мск.

«Кюрасао — Кот-д'Ивуар: непростая игра для обеих команд. Ясно, что Кот-д'Ивуар немножко сильнее, но Кюрасао — это команда-сюрприз. Поэтому, думаю, или 1:2, или 1:1.

Эквадор — Германия — здесь схожая ситуация, потому что Германии ничего не надо. Думаю, Эквадор будет максимально заряжен, думаю [ счёт будет] 1:1», — сказал Мостовой в телеграм-канале.