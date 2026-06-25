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«Никаких сюрпризов». Джон Джон — об успешной игре Дугласа Сантоса за Бразилию на ЧМ

«Никаких сюрпризов». Джон Джон — об успешной игре Дугласа Сантоса за Бразилию на ЧМ
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Полузащитник «Зенита» Джон Джон высказался об успешной игре защитника сине-бело-голубых Дугласа Сантоса в составе сборной Бразилии на чемпионате мира 2026 года. Сантос принял участие во всех трёх матчах группового этапа. «Пентакампеоны» вышли в плей-офф с первого места.

— Накануне Бразилия квалифицировалась в плей-офф чемпионата мира. Успеваете следить за её матчами?
— Тяжеловато, игры по местному времени начинаются поздно, но я стараюсь делать всё, что могу (улыбается). Само собой, очень болею за своих и особенно за Луиса Энрике и Дугласа. Надеюсь, им удастся провести невероятный турнир и завоевать этот кубок для бразильского народа.

— Дуглас сейчас — настоящая сенсация у вас на родине. Сюрприз для вас?
— Нет, никаких сюрпризов — он столько работал для этого, настоящий профессионал, трудолюбивый и старательный. Всё, что происходит с ним — абсолютно заслуженно. Думаю, бог делает великие вещи для великих людей, — приводит слова Джона пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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