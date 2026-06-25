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Тчуамени: мы на миссии ради Дешама

Тчуамени: мы на миссии ради Дешама
Орельен Тчуамени
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Полузащитник сборной Франции Орельен Тчуамени рассказал о настрое команды на матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года с Норвегией. Футболист заявил, что игра будет посвящена главному тренеру Дидье Дешаму, который пропустит встречу в связи со смертью матери.

«От имени всей сборной Франции мы выражаем соболезнования тренеру и его близким. Он дал нам миссию. Мы сделаем всё, чтобы он как можно больше гордился нами», — цитирует Тчуамени RMC.

У Франции шесть очков после двух туров чемпионата мира. Матч 3-го тура Франция — Норвегия состоится 26 июня. Обе команды уже гарантировали себе участие в плей-офф и разыграют первое место в группе I.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 3-й тур
26 июня 2026, пятница. 22:00 МСК
Норвегия
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Турнирная таблица Чемпионата Мира по футболу 2026
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