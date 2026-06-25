Бразильские фанаты, поддерживающие свою сборную на чемпионате мира — 2026, ответили на вопрос, знают ли они, кто такой Матвей Сафонов. Болельщики вспомнили финальный матч Межконтинентального кубка ФИФА, в котором Сафонов отразил четыре пенальти в послематчевой серии с «Фламенго» (1:1, 2:1 пен.) и помог «ПСЖ» выиграть титул.

— Вы знаете, кто такой Матвей Сафонов?

— Конечно! Вратарь, который принёс мир Бразилии. Так много радости для нас, так много радости.

— Почему? Объясните.

— Потому что мы ненавидим «Фламенго». Потому что он обосрал «Фламенго». Он один из самых особенных вратарей. Он герой Бразилии. Герой. Мы любим Россию. Мы ненавидим «Фламенго» и любим Сафонова. Он спас нас, — сказали фанаты сборной Бразилии корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

— Очень симпатичный парень, — добавил один из болельщиков.