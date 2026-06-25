ЮАР стала седьмой африканской сборной, вышедшей в плей-офф чемпионатов мира

Сборная ЮАР обыграла Южную Корею со счётом 1:0 в матче 3-го тура группы А чемпионата мира 2026 года и обеспечила себе участие в плей-офф мирового первенства. Таким образом, южноафриканская национальная команда стала седьмой африканской сборной, вышедшей в плей-офф ЧМ. Об этом сообщает аккаунт OptaJose в социальной сети X.

Ранее подобное удавалось сборным Нигерии, Марокко, Сенегала, Ганы, Камеруна и Алжира.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).