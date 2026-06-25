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«Всегда будут болеть за «Торпедо». Ари — о работе спортивным директором в клубе

«Всегда будут болеть за «Торпедо». Ари — о работе спортивным директором в клубе
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Бывший спортивный директор «Торпедо» Ари оценил свой опыт работы в московском клубе. Экс-футболист «Спартака» и «Локомотива» занимал административную должность в «Торпедо» с декабря по август 2025 года. С октября 2025-го по май 2026-го бразилец работал в клубе в качестве аналитика.

— Ты доволен опытом в «Торпедо»?
— Я почти два года работал в «Торпедо». Можно сказать, что я фанатик. Я буду всегда болеть за «Торпедо, — сказал Ари в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Помимо «Спартака» и «Локомотива», в России Ари также выступал за «Краснодар», а в минувшем сезоне появился на поле в матче Фонбет Кубка России в составе медиафутбольного клуба «БроукБойз». На счету Ари две встречи за сборную России.

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