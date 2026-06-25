Кукурелья: надеюсь, Энцо Фернандес перейдёт в «Реал». Он поздравил меня с этим трансфером

Защитник мадридского «Реала» Марк Кукурелья выразил надежду на переход экс-одноклубника и полузащитника «Челси» Энцо Фернандеса в испанский гранд. Ранее СМИ сообщали об интересе «сливочных» к чемпиону мира — 2022.

«Он отличный футболист и мой друг. Энцо поздравил меня с подписанием контракта. Надеюсь, это произойдёт [переход Фернандеса в «Реал»]. Я был бы очень рад. Мы были довольны в «Челси», но возможность подписать контракты с «Реалом» одним летом… Надеюсь, ему повезёт, и он станет игроком «Реала», — приводит слова Кукурельи Marca.

Фернандес играет за «Челси» с января 2023 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2032 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

Материалы по теме Энцо Фернандес рассказал, что сейчас бы написал в письме Лионелю Месси

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: