Клопп высказался о слухах связывающих его с «Реалом»

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос, рассматривался ли он в качестве кандидата на пост наставника мадридского «Реала». Немецкий специалист дал понять, что эта тема неактуальна.

«Был ли «Реал» для меня вариантом? У них есть Жозе Моуринью. Так всё и должно быть, так что без комментариев», — цитирует Клоппа Estadio Deportivo.

В ходе предвыборной кампании кандидат в президенты «Реала» Энрике Рикельме называл Клоппа своим приоритетом на тренерский пост в случае победы, но 8 июня действующий глава клуба Флорентино Перес переизбрался на новый срок, а команду вновь возглавил Моуринью. Клопп не тренирует с лета 2024 года, когда завершил работу в «Ливерпуле», и сейчас занимает пост глобального директора по футболу в компании Red Bull.