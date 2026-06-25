Магомед Адиев уволен из «МЛ Витебск» за прогул без уважительных причин

Пресс-служба белорусского клуба «МЛ Витебск» озвучила свою версию ухода российского специалиста Магомеда Адиева с поста главного тренера клуба. Как сообщает телеграм-канал команды, Адиев уволен за прогул без уважительных причин.

Ранее юристы тренера заявили, что Адиев разорвал контракт из-за неправомерных и оскорбительных действий клуба, направленных на создание невыносимых условий работы.

Под руководством Магомеда Адиева, который был назначен в апреле текущего года, «МЛ Витебск» одержал четыре победы, один раз сыграл вничью и дважды уступил. В середине июня клуб сообщил об отстранении россиянина от работы.