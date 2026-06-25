Хильберто Мора — самый молодой игрок стартового состава сборной Мексики в истории ЧМ

Полузащитник сборной Мексики Хильберто Мора вышел на поле с первых минут в матче 3-го тура группы А чемпионата мира по футболу 2026 года с Чехией (3:0). Таким образом, 17-летний хавбек стал самым молодым игроком стартового состава сборной Мексики в истории ЧМ. Об этом сообщает аккаунт OptaAnalyst в социальной сети X.

После трёх встреч мексиканцы обеспечили себе первое место в группе А, а чехи с одним очком вылетели из турнира.

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три встречи каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.