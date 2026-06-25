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«Но без судьи Тейлора». Моуринью назвал матч, который он хотел бы переиграть

«Но без судьи Тейлора». Моуринью назвал матч, который он хотел бы переиграть
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Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью ответил, какой матч в карьере он хотел бы переиграть.

«Матч «Ромы» и «Севильи» в финале Лиги Европы, но без [судьи] Энтони Тейлора (смеётся)», — сказал Моуринью в видео на YouTube-канале Beast Mode On.

«Рома» под руководством Моуринью встретилась с «Севильей» в финале Лиги Европы сезона-2022/2023. В качестве главного арбитра выступил англичанин Энтони Тейлор. Основное время встречи завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти сильнее оказалась «Севилья» — 4:1.

Лига Европы . Финал
31 мая 2023, среда. 22:00 МСК
Севилья
Севилья, Испания
Окончен
1 : 1
4 : 1
Рома
Рим, Италия
0:1 Дибала – 35'     1:1 Манчини – 55'    

11 июня «Реал» объявил о назначении Моуринью на пост главного тренера. Португальский специалист возглавлял мадридский клуб с 2010 по 2013 год. Под его руководством команда выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

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