«Это очень авантюрно». Писарев — о Неймаре и Винисиусе в сборной Бразилии

Российский тренер Николай Писарев оценил перспективы совместного появления на поле во встречах сборной Бразилии в плей-офф чемпионата мира — 2026 форвардов Винисиуса Жуниора и Неймара. Главный тренер бразильцев Карло Анчелотти выпустил Неймара на замену на 76-й минуте заключительного матча группового этапа ЧМ с Шотландией (3:0).

«Анчелотти — европейский тренер, и эта сборная Бразилии уже более организованная, не такая фестивальная, как мы привыкли видеть. Думаю, Анчелотти не будет выпускать Винисиуса и Неймара вместе на поле против хорошего соперника.

Это очень авантюрно. Наверное, в 1/16 финала мы его ещё увидим, но не думаю, что Анчелотти будет ему доверять много времени», — сказал Писарев в эфире «Матч ТВ».