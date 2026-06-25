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«Это очень авантюрно». Писарев — о Неймаре и Винисиусе в сборной Бразилии

«Это очень авантюрно». Писарев — о Неймаре и Винисиусе в сборной Бразилии
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Российский тренер Николай Писарев оценил перспективы совместного появления на поле во встречах сборной Бразилии в плей-офф чемпионата мира — 2026 форвардов Винисиуса Жуниора и Неймара. Главный тренер бразильцев Карло Анчелотти выпустил Неймара на замену на 76-й минуте заключительного матча группового этапа ЧМ с Шотландией (3:0).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 3-й тур
25 июня 2026, четверг. 01:00 МСК
Шотландия
Окончен
0 : 3
Бразилия
0:1 Винисиус Жуниор – 7'     0:2 Винисиус Жуниор – 45+3'     0:3 Кунья – 60'    

«Анчелотти — европейский тренер, и эта сборная Бразилии уже более организованная, не такая фестивальная, как мы привыкли видеть. Думаю, Анчелотти не будет выпускать Винисиуса и Неймара вместе на поле против хорошего соперника.

Это очень авантюрно. Наверное, в 1/16 финала мы его ещё увидим, но не думаю, что Анчелотти будет ему доверять много времени», — сказал Писарев в эфире «Матч ТВ».

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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