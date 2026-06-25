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«Интеру» интересен Пас, «Реал» запросит € 70 млн после его выкупа за € 10 млн — Ди Марцио

«Интеру» интересен Пас, «Реал» запросит € 70 млн после его выкупа за € 10 млн — Ди Марцио
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«Интер» начал работу по подписанию полузащитника «Комо» Нико Паса, которого мадридский «Реал» выкупит у итальянского клуба за € 10 млн. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.

По информации источника, «сливочные» потребуют € 70 млн за переход 21-летнего футболиста у любого клуба, кроме «Комо», которому они готовы продать игрока за € 60 млн. Подчёркивается, что «Интер» способен предложить € 50 млн за трансфер Паса, которые ранее «нерадзурри» могли потратить на Марко Палестру из «Аталанты», но потерпели неудачу.

Нико Пас перебрался в «Комо» из молодёжной команды «Реала» летом 2024 года.

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