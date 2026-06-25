Кюрасао — Кот-д'Ивуар: Николя Пепе открыл счёт на седьмой минуте

В эти минуты идёт матч 3-го тура группы E чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встречаются сборные Кюрасао и Кот-д'Ивуара. Команды играют на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии (Пенсильвания, США). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Гленном Нюбергом (Швеция). Счёт в матче – 1:0 в пользу африканской команды. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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Счёт в матче открыл нападающий Кот-д'Ивуара Николя Пепе на седьмой минуте.

Сборная Кюрасао занимает четвёртое место в турнирной таблице группы E. Команда набрала одно очко за две встречи. Кот-д'Ивуар находится на второй строчке, заработав три очка.

Групповой этап проводится с 11 по 27 июня: команды играют в один круг, проводя по три встречи. В плей-офф выходят две лучшие сборные каждой группы, а также восемь команд, занявших третьи места.