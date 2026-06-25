«МЮ» готов побороться с «Реалом» и «Сити» за Нмечу из «Боруссии» Д — Бергер

«Манчестер Юнайтед» активизировал интерес к полузащитнику дортмундской «Боруссии» Феликсу Нмече. «Красные дьяволы» поддерживают тесный контакт с окружением 25-летнего футболиста. Об этом сообщает журналист Sky Sport Germany Патрик Бергер на странице в социальной сети X.

По информации источника, за полузащитником также следят мадридский «Реал», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Переход в АПЛ рассматривается как реалистичный вариант на будущее. На текущий момент Нмече комфортно в «Боруссии», и он сосредоточен на чемпионате мира.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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