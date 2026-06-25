Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«МЮ» готов побороться с «Реалом» и «Сити» за Нмечу из «Боруссии» Д — Бергер

«МЮ» готов побороться с «Реалом» и «Сити» за Нмечу из «Боруссии» Д — Бергер
Комментарии

«Манчестер Юнайтед» активизировал интерес к полузащитнику дортмундской «Боруссии» Феликсу Нмече. «Красные дьяволы» поддерживают тесный контакт с окружением 25-летнего футболиста. Об этом сообщает журналист Sky Sport Germany Патрик Бергер на странице в социальной сети X.

По информации источника, за полузащитником также следят мадридский «Реал», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Переход в АПЛ рассматривается как реалистичный вариант на будущее. На текущий момент Нмече комфортно в «Боруссии», и он сосредоточен на чемпионате мира.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

Материалы по теме
«Манчестер Юнайтед» может подписать вратаря сборной Шотландии на ЧМ-2026 — The Sun

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android