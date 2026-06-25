Даниил Уткин поделился эмоциями от первого матча за «Краснодар» после возвращения в клуб

Полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин высказался после товарищеской встречи с ПСК (5:1) на летних сборах. Эта игра стала первой для футболиста «быков» после возвращения в клуб. Хавбек забил один из голов команды.

— Счастлив вернуться в родной клуб. Такой долгий путь прошёл — и снова здесь. Очень рад.

— Гол в первом же матче после возвращения, насколько для тебя это важно?

— Важно первый гол в официальном матче забить (улыбается). Но сейчас, конечно, приятно, что есть момент, его реализовал, будем двигаться дальше.

— Какие задачи ставит перед собой Даниил Уткин на этом этапе карьеры?

— Быть полезным ФК «Краснодар», — сказал Уткин в видео на странице «Краснодара» во «ВКонтакте».

Уткин является воспитанником «Краснодара». С 2022 года футболист выступал в составе «Ростова», после чего на правах аренды также играл за грозненский «Ахмат», калининградскую «Балтику» и московское «Торпедо».