Даниил Уткин поделился эмоциями от первого матча за «Краснодар» после возвращения в клуб

Полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин высказался после товарищеской встречи с ПСК (5:1) на летних сборах. Эта игра стала первой для футболиста «быков» после возвращения в клуб. Хавбек забил один из голов команды.
— Счастлив вернуться в родной клуб. Такой долгий путь прошёл — и снова здесь. Очень рад.
— Гол в первом же матче после возвращения, насколько для тебя это важно?
— Важно первый гол в официальном матче забить (улыбается). Но сейчас, конечно, приятно, что есть момент, его реализовал, будем двигаться дальше.
— Какие задачи ставит перед собой Даниил Уткин на этом этапе карьеры?
— Быть полезным ФК «Краснодар», — сказал Уткин в видео на странице «Краснодара» во «ВКонтакте».
Уткин является воспитанником «Краснодара». С 2022 года футболист выступал в составе «Ростова», после чего на правах аренды также играл за грозненский «Ахмат», калининградскую «Балтику» и московское «Торпедо».