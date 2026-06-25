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Эквадор — Германия: Зане открыл счёт на второй минуте в матче 3-го тура группы E чемпионата мира по футболу 2026 года

Эквадор — Германия: Зане открыл счёт на второй минуте
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В эти минуты идёт матч 3-го тура группы E чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Эквадора и Германии. Игра проходит на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). В качестве главного арбитра выступает Тори Пенсо из США. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу сборной Германии. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа E. 3-й тур
25 июня 2026, четверг. 23:00 МСК
Эквадор
Перерыв
1 : 1
Германия
0:1 Зане – 2'     1:1 Ангуло – 9'    

На второй минуте счёт открыл нападающий сборной Германии Лерой Зане.

После двух туров группы E сборная Германии набрала шесть очков и занимает первое место. Немцы досрочно обеспечили себе выход в плей-офф. Эквадор с одним очком располагается на третьей строчке. На втором месте находится Кот-д'Ивуар (3), на четвёртом — Кюрасао (1).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три встречи каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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