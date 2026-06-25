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ФИФА разрешила флаги ЛГБТ* на матче Иран — Египет в Сиэтле, несмотря на протесты — Globo

ФИФА разрешила флаги ЛГБТ* на матче Иран — Египет в Сиэтле, несмотря на протесты — Globo
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Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) разрешила использование флагов ЛГБТ* на матче 3-го тура группы G чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Египта и Ирана. Об этом сообщает издание Globo Встреча состоится в субботу, 27 июня. Команды сыграют на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле. Стартовый свисток прозвучит в 6:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа G. 3-й тур
27 июня 2026, суббота. 06:00 МСК
Египет
Не начался
Иран
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По данным источника, организация подтвердила, что разрешит демонстрацию символов ЛГБТ* на этой встрече, несмотря на протесты со стороны обеих стран, чьи сборные примут участие в матче. И в Иране, и в Египте однополые отношения криминализированы.

* — «Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистской организацией и запрещено на территории РФ.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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