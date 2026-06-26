Сборная Германии на ЧМ-2026: результаты на 25 июня, с кем и когда следующий матч

Завершился матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Германии и Эквадора. Немецкая национальная команда уступила со счётом 1:2. Эта встреча стала заключительной для немцев в рамках группы Е.

Результаты матчей сборной Германии на ЧМ-2026 на 25 июня:

— Германия — Кюрасао (7:1), 1-й тур группы Е;

— Германия — Кот-д'Ивуар (2:1), 2-й тур группы Е;

— Эквадор — Германия (2:1), 3-й тур группы Е.

Следующий матч сборной Германии на ЧМ-2026:

— 29 июня. 23:30 мск. Германия — 3ABCDF, 1/16 финала.

Сборная Германии сыграет в 1/16 финала с одной из команд, занявших третьи места в группах A, B, C, D или F. Конкретное имя соперника будет определено после завершения всех матчей группового этапа 28 июня.

Германия заняла первое место в турнирной таблице группы Е с шестью очками после трёх встреч. На второй строчке расположился Кот-д'Ивуар (6), на третьей — Эквадор (4), на четвёртой — Кюрасао (1).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира состоится в американском Ист-Ратерфорде 19 июля.

Главные ожидания от ЧМ по футболу: