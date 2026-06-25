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Нойер обошёл Марадону по количеству матчей на чемпионатах мира

Нойер обошёл Марадону по количеству матчей на чемпионатах мира
Мануэль Нойер
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Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер вышел в стартовом составе на матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года с Эквадором и провёл 22‑ю игру на первенствах планеты. По этому показателю он опередил аргентинца Диего Марадону, который завершил карьеру с 21 встречей.

Нойер дебютировал на турнире в 2010 году в ЮАР и с тех пор оставался основным голкипером немецкой команды на всех пяти чемпионатах мира. В 2014 году он стал чемпионом мира, отыграв все семь встреч, включая финал с Аргентиной (1:0). В 2018‑м и 2022‑м он провёл по три матча, а на текущем турнире принял участие во всех трёх играх группового этапа.

Среди вратарей Нойер является рекордсменом по количеству матчей на чемпионатах мира. Абсолютный рекорд принадлежит Лионелю Месси — 26 встреч.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа E. 3-й тур
25 июня 2026, четверг. 23:00 МСК
Эквадор
Перерыв
1 : 1
Германия
0:1 Зане – 2'     1:1 Ангуло – 9'    
Турнирная таблица Чемпионата Мира по футболу 2026
Календарь Чемпионата Мира по футболу 2026
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