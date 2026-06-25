«Милан» сделал официальное предложение «ПСЖ» по покупке Рамуша — Романо

«Милан» сделал официальное предложение «ПСЖ» о трансфере нападающего Гонсалу Рамуша. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, на текущий момент продолжаются переговоры по личным условиям 25-летнего форварда. В гонке за Рамуша участвуют другие клубы, помимо «Милана».

В минувшем сезоне Рамуш принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: