«Уже рядом с командой». Игорь Акинфеев — о сборах ЦСКА и восстановлении после травмы

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев поделился деталями предсезонной подготовки армейцев, а также рассказал о восстановлении после повреждения, из-за которого пропустил финальную часть минувшего сезона.

Фото: ПФК ЦСКА

«Ну что, друзья, сборы у нас в разгаре! Продолжаю восстановление, но уже рядом с командой, что очень важно. И внимательно слежу за работой коллег по цеху», — написал Акинфеев в телеграм-канале.

Фото: ПФК ЦСКА

Сезон начнётся для ЦСКА 24-27 июля. В 1-м туре нового сезона Мир Российской Премьер-Лиги красно-синие встретятся дома с калининградской «Балтикой». Неделю спустя во 2-м туре армейцы примут «Крылья Советов».