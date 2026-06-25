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«Уже рядом с командой». Игорь Акинфеев — о сборах ЦСКА и восстановлении после травмы

«Уже рядом с командой». Игорь Акинфеев — о сборах ЦСКА и восстановлении после травмы
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Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев поделился деталями предсезонной подготовки армейцев, а также рассказал о восстановлении после повреждения, из-за которого пропустил финальную часть минувшего сезона.

Фото: ПФК ЦСКА

«Ну что, друзья, сборы у нас в разгаре! Продолжаю восстановление, но уже рядом с командой, что очень важно. И внимательно слежу за работой коллег по цеху», — написал Акинфеев в телеграм-канале.

Фото: ПФК ЦСКА

Сезон начнётся для ЦСКА 24-27 июля. В 1-м туре нового сезона Мир Российской Премьер-Лиги красно-синие встретятся дома с калининградской «Балтикой». Неделю спустя во 2-м туре армейцы примут «Крылья Советов».

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