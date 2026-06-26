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Неймар разочаровался в работе «Цинциннати» по его переходу — The Athletic

Неймар разочаровался в работе «Цинциннати» по его переходу — The Athletic
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Нападающий сборной Бразилии и «Сантоса» Неймар отказался от переговоров с «Цинциннати» из МЛС, поскольку разочарован медленным прогрессом в его потенциальном переходе. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, «Цинциннати» никогда не делал официального предложения о трансфере 34-летнего форварда. Неймар хотел перейти в американский клуб, если бы удалось договориться о финансовых условиях.

Неймар по-прежнему готов играть в МЛС. Его контракт с «Сантосом» рассчитан до конца года. В нынешнем году нападающий забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи в 15 матчах во всех соревнованиях за клуб.

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