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Эллиот Андерсон переходит в «Манчестер Сити» за € 150 млн — Романо

Эллиот Андерсон переходит в «Манчестер Сити» за € 150 млн — Романо
Эллиот Андерсон
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«Манчестер Сити» согласовал с «Ноттингем Форест» трансфер полузащитника Эллиота Андерсона. Сумма сделки с учётом бонусов составит до € 150 млн, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, переговоры находились на финальной стадии с прошлой недели, а сегодня, 25 июня, Андерсон попросил клуб отпустить его. Медицинское обследование 23‑летний англичанин пройдёт в США, где находится в расположении сборной Англии на чемпионате мира 2026 года.

Андерсон — воспитанник «Ньюкасла», в «Ноттингем Форест» перешёл в 2024 году за £ 15 млн. В минувшем сезоне он провёл 38 матчей в АПЛ, забил четыре гола и отдал четыре голевые передачи.

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