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Романо: «Бавария» согласовала переход защитника «Айнтрахта» и сборной Германии за € 55 млн

Романо: «Бавария» согласовала переход защитника «Айнтрахта» и сборной Германии за € 55 млн
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Левый защитник «Айнтрахта» и сборной Германии Натаниэль Браун переходит в «Баварию». Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X, сделка по 23-летнему футболисту завершена. Сумма трансфера, по данным источника, составит € 55 млн. Об этом договорились клубы.

Сам Браун согласовал личные условия с «Баварией» ещё несколько недель назад и хотел перейти только в мюнхенский клуб. По информации журналиста, защитник подпишет с «Баварией» контракт на пять лет.

Натаниэль Браун выступает за «Айнтрахт» с лета 2024 года. Интерес к нему приписывали английским «Челси», «Арсеналу», «Ливерпулю» и «Манчестер Юнайтед», а также испанским «Реалу» и «Барселоне».

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