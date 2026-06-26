Матч Тунис — Нидерланды может быть приостановлен из-за надвигающейся грозы — источник

Матч между сборными Туниса и Нидерландов в 3-м туре группового этапа чемпионата мира 2026 года может быть приостановлен из-за надвигающейся грозы. Встреча должна пройти на стадионе «Эрроухед» (Канзас-Сити, Миссури, США) в 2:00 мск. Об этом сообщает аккаунт The Touchline на странице в социальной сети X.

По информации журналиста Даниэля Сторея, зрителей, уже прибывших на стадион, просят пройти внутрь из-за приближающейся грозы.

23 июня на два часа был приостановлен матч между сборными Франции и Ирака (3:0) по причине опасности из-за грозы. Игра прошла на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» (Филадельфия, Пенсильвания, США).

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