Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мурад Мусаев оценил трансфер Даниила Уткина в «Краснодар»

Мурад Мусаев оценил трансфер Даниила Уткина в «Краснодар»
Комментарии

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о трансфере полузащитника Даниила Уткина в его команду. Футболист является воспитанником «быков».

— Как оцениваете этот трансфер? Насколько на него рассчитываете?
— Конечно, рассчитываем, если сделали этот трансфер. Мы хорошо знаем друг друга. Наша задача — вернуть того Уткина, который уезжал из «Краснодара». У него очень хорошее понимание игры, техническая подготовленность. Много говорить не хотелось бы, впереди много работы. Повторюсь ещё раз: надеюсь, мы скоро увидим прежнего Даниила Уткина, который уезжал отсюда пять лет назад, — сказал Мусаев в видео на странице «Краснодара» во «ВКонтакте».

С 2022 года Даниил Уткин выступал в составе «Ростова», после чего на правах аренды также играл за грозненский «Ахмат», калининградскую «Балтику» и московское «Торпедо».

Материалы по теме
Требование Альвареса, ЦСКА и «Краснодар» отдали россиян. Трансферы и слухи за 24 часа
Требование Альвареса, ЦСКА и «Краснодар» отдали россиян. Трансферы и слухи за 24 часа
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android