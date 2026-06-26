Мурад Мусаев оценил трансфер Даниила Уткина в «Краснодар»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о трансфере полузащитника Даниила Уткина в его команду. Футболист является воспитанником «быков».

— Как оцениваете этот трансфер? Насколько на него рассчитываете?

— Конечно, рассчитываем, если сделали этот трансфер. Мы хорошо знаем друг друга. Наша задача — вернуть того Уткина, который уезжал из «Краснодара». У него очень хорошее понимание игры, техническая подготовленность. Много говорить не хотелось бы, впереди много работы. Повторюсь ещё раз: надеюсь, мы скоро увидим прежнего Даниила Уткина, который уезжал отсюда пять лет назад, — сказал Мусаев в видео на странице «Краснодара» во «ВКонтакте».

С 2022 года Даниил Уткин выступал в составе «Ростова», после чего на правах аренды также играл за грозненский «Ахмат», калининградскую «Балтику» и московское «Торпедо».