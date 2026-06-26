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Тонали согласился на переход в «Тоттенхэм»

Тонали согласился на переход в «Тоттенхэм»
Сандро Тонали
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Полузащитник «Ньюкасла» Сандро Тонали дал согласие на переход в лондонский «Тоттенхэм». Клубы продолжают обсуждать детали сделки, сообщает журналист Бен Джейкобс.

По данным источника, стороны уже согласовали общие условия личного контракта 26-летнего итальянца. Теперь «Тоттенхэму» предстоит договориться с «Ньюкаслом» о сумме трансфера. «Сороки» уже отклонили предложение «шпор» в размере около £ 80 млн и настаивают на сумме в £ 100 млн.

Тонали перешёл в «Ньюкасл» летом 2023 года из «Милана». В 2025 году клуб продлил его контракт — теперь соглашение рассчитано до 2029 года с опцией продления ещё на один сезон.

В минувшем сезоне хавбек провёл 53 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал шесть голевых передач.

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