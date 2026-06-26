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«Арсенал» может побороться с «МЮ» за полузащитника из АПЛ ценой € 70 млн — Daily Mail

«Арсенал» может побороться с «МЮ» за полузащитника из АПЛ ценой € 70 млн — Daily Mail
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«Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» следят за полузащитником «Борнмута» Алексом Скоттом. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, «вишни» могут продать 22-летнего футболиста за £ 60 млн (€ 70 млн). При этом «Борнмут» стремится продлить контракт со Скоттом. Однако это может быть проблематичным ввиду повышенного интереса к английскому игроку.

В минувшем сезоне Скотт принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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