Нойер пропустил в 9-й игре ЧМ подряд, это самая продолжительная серия за 72 года — Squawka

Матч 3-го тура группы E чемпионата мира 2026 года с Эквадором стал для вратаря сборной Германии Мануэля Нойера девятым подряд, в котором он не смог сохранить свои ворота в неприкосновенности. Команды играют в эти минуты на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). В качестве главного арбитра встречу обслуживает Тори Пенсо (США). На момент написания новости счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Забитым мячом в составе Эквадора отметился форвард Нильсон Ангуло на девятой минуте. Таким образом, Нойер пропустил в девятой встрече ЧМ подряд. Как сообщает статистический портал Squawka в соцсети X, такой продолжительной серии с пропущенными мячами у Германии не было 72 года.

В последний раз Нойер уходил с поля без пропущенного мяча в матче ЧМ-2014 с Аргентиной (1:0).