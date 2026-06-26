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Нойер пропустил в 9-й игре ЧМ подряд, это самая продолжительная серия за 72 года — Squawka

Нойер пропустил в 9-й игре ЧМ подряд, это самая продолжительная серия за 72 года — Squawka
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Матч 3-го тура группы E чемпионата мира 2026 года с Эквадором стал для вратаря сборной Германии Мануэля Нойера девятым подряд, в котором он не смог сохранить свои ворота в неприкосновенности. Команды играют в эти минуты на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). В качестве главного арбитра встречу обслуживает Тори Пенсо (США). На момент написания новости счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа E. 3-й тур
25 июня 2026, четверг. 23:00 МСК
Эквадор
Окончен
2 : 1
Германия
0:1 Зане – 2'     1:1 Ангуло – 9'     2:1 Плата – 77'    

Забитым мячом в составе Эквадора отметился форвард Нильсон Ангуло на девятой минуте. Таким образом, Нойер пропустил в девятой встрече ЧМ подряд. Как сообщает статистический портал Squawka в соцсети X, такой продолжительной серии с пропущенными мячами у Германии не было 72 года.

В последний раз Нойер уходил с поля без пропущенного мяча в матче ЧМ-2014 с Аргентиной (1:0).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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