Кот-д'Ивуар обыграл Кюрасао и вышел в плей-офф ЧМ-2026. Команда Адвоката выбыла из турнира

Завершился матч 3-го тура группы E чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встречались сборные Кюрасао и Кот-д'Ивуара. Команды играли на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии (Пенсильвания, США). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Гленном Нюбергом (Швеция). Игра закончилась победой африканской команды со счётом 2:0.

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Счёт в матче открыл нападающий Кот-д'Ивуара Николя Пепе на седьмой минуте. Во втором тайме на 64-й минуте Николя Пепе оформил дубль.

Сборная Кюрасао заняла четвёртое место в турнирной таблице группы E. Команда Дика Адвоката набрала одно очко за три матча. Кот-д'Ивуар расположился на второй строчке, заработав шесть очков.

Групповой этап проводится с 11 по 27 июня: команды играют в один круг, проводя по три встречи. В плей-офф выходят две лучшие сборные каждой группы, а также восемь команд, занявших третьи места.