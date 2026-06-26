Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно решение любительской лиги по действиям Юрия Жиркова

Стало известно решение любительской лиги по действиям Юрия Жиркова
Юрий Жирков
Комментарии

Бывший защитник сборной России Юрий Жирков получил 60-дневную дисквалификацию и штраф в размере шести тысяч рублей за инцидент в одном из матчей любительской лиги. Решение вынесла организация, проводящая соревнования, сообщает ТАСС.

Инцидент произошёл в середине июня. Во время игры Жирков после жёсткого подката сзади в свой адрес вступил в конфликт с соперником и ударил его рукой по лицу. Позднее эпизод был рассмотрен дисциплинарным органом лиги, который определил наказание.

42-летний Жирков завершил профессиональную карьеру в 2022 году. За сборную России он провёл 105 встреч и забил два гола. На клубном уровне выступал за ЦСКА, «Челси», «Анжи», «Динамо» и «Зенит». После окончания карьеры футболист периодически принимает участие в матчах любительских турниров.

Материалы по теме
Видео
Юрий Жирков устроил драку в матче любительской лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android