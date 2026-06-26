Стало известно решение любительской лиги по действиям Юрия Жиркова

Бывший защитник сборной России Юрий Жирков получил 60-дневную дисквалификацию и штраф в размере шести тысяч рублей за инцидент в одном из матчей любительской лиги. Решение вынесла организация, проводящая соревнования, сообщает ТАСС.

Инцидент произошёл в середине июня. Во время игры Жирков после жёсткого подката сзади в свой адрес вступил в конфликт с соперником и ударил его рукой по лицу. Позднее эпизод был рассмотрен дисциплинарным органом лиги, который определил наказание.

42-летний Жирков завершил профессиональную карьеру в 2022 году. За сборную России он провёл 105 встреч и забил два гола. На клубном уровне выступал за ЦСКА, «Челси», «Анжи», «Динамо» и «Зенит». После окончания карьеры футболист периодически принимает участие в матчах любительских турниров.