Эквадор — Германия: Плата вывел южноамериканскую команду вперёд на 77-й минуте

В эти минуты идёт матч 3-го тура группы E чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Эквадора и Германии. Игра проходит на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). В качестве главного арбитра выступает Тори Пенсо из США. На момент выхода новости счёт — 2:1 в пользу сборной Эквадора. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

На 77-й минуте нападающий Гонсало Плата вывел южноамериканскую команду вперёд.

Ранее, на второй минуте, счёт открыл нападающий сборной Германии Лерой Зане. На девятой минуте нападающий сборной Эквадора Нильсон Ангуло восстановил равновесие.

После двух туров группы E сборная Германии набрала шесть очков и занимает первое место. Немцы досрочно обеспечили себе выход в плей-офф. Эквадор с одним очком располагается на третьей строчке. На втором месте находится Кот-д'Ивуар (3), на четвёртом — Кюрасао (1).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три встречи каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.

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