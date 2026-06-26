Япония — Швеция: стартовые составы команд на матч ЧМ-2026

В ночь с 25 на 26 июня состоится матч 3-го тура группы F чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Японии и Швеции. Игра пройдёт на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Арлингтоне (Техас, США). В качестве главного арбитра встречу обслужит Иван Бартон (Санта-Ана, Сальвадор). Стартовый свисток судьи прозвучит в 2:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд

Япония: Судзуки, Сугавара, Итакура, Ито, Сэко, Танака, Камада, Маэда, Доан, Накамура, Уэда.

Швеция: Виделль Сеттерстрём, Бернхардссон, Лагербильке, Линделёф, Хин, Гудмундссон, Страуд, Аяри, Эланга, Исак, Дьёкереш.

После двух туров ЧМ-2026 Япония располагается на второй строчке в турнирной таблице группы F с четырьмя набранными очками. Швеция занимает третье место. У команды три очка. Двумя другими командами квартета являются Нидерланды и Тунис.