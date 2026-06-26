Мбаппе — про внимание к себе на ЧМ-2026: стёр бы людям память, заставил бы забыть моё лицо

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал об особом отношении, которое он ощущает во время чемпионатов мира, и о своём желании хотя бы на время турнира стать незаметным для окружающих.

«Когда приходит чемпионат мира, люди относятся ко мне по-особенному, и, возможно, это меня каждый раз будит. Если бы у меня была волшебная палочка, я бы стёр людям память или, может быть, заставил бы забыть моё лицо, но это невозможно», — цитирует Мбаппе TIME.

27-летний нападающий мадридского «Реала» проводит третий чемпионат мира в карьере. На турнире 2018 года он стал чемпионом мира, а в 2022-м вместе с командой дошёл до финала, где французы уступили Аргентине в серии пенальти. Мбаппе оформил хет-трик в том матче. Сборная Франции на ЧМ-2026 досрочно вышла в плей-офф и ждёт встречу с командой Норвегии, в которой станет известен победитель группы I.